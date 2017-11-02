管樂、動漫「港灣邂逅」 基隆週日「樂」動人心

2017-11-02 17:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕交響樂與動漫結合，會激盪出什麼火花？基隆交響管樂團週日（5日）將首度與基隆少女、莉妲文化行銷工作室合作，在基隆文化中心演藝廳攜手演出膾炙人口的動漫歌曲，基隆交響管樂團團長李偉立說，要帶來不一樣的音樂饗宴！

李偉立說，一直在尋求能夠與舞蹈、戲劇，甚至繪畫或書法的跨界合作機會，身邊很多人都在看動漫，基隆少女的插畫工作室，也正好有創作專屬基隆的動漫主題曲、行銷基隆的想法，雙方一拍即合，決定製作結合管樂與動漫的音樂會。

剛成立滿2年的基隆交響管樂團，起初是由李偉立、周健安、李昆峰、王又立、曾彥運5名基隆地區管樂老師草創，李偉立說，基隆一直以來都沒有太多的音樂相關團體，以參加管樂團來說，早期都要搭車到台北練習及演出，回到家往往已是三更半夜，成立初衷是希望能夠提供好環境，讓喜歡管樂的朋友可以一同來吹奏，譜出屬於基隆的音樂，也把熱情讓民眾看見。

基隆交響管樂團週日的演出，將演奏基隆原創動漫歌曲《港灣邂逅》，曲風青春有活力，歌詞更點出基隆各地美景及特色地標，基隆少女工作室兩名歌手也會Cosplay成港灣城姬姊妹「吉古拉」與「雨鳶」。李偉立說，希望藉由這首歌讓大家都能認識基隆，來基隆享受美食、欣賞風景，感受基隆人的熱情。