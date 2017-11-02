復康巴士服務重山輕海？ 雲縣府：海區已增設分站

2017-11-02 17:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林復康巴士服務重山輕海？縣議員蔡孟真質疑海線11鄉鎮僅配置6輛復康巴士、山線僅9鄉鎮卻有21輛，山海線服務照顧有落差；縣府社會處表示，復康巴士原先都集中縣府發車，為平衡山海服務，今年9月下旬特別在台西區與北港區成立復康巴士分站，未來會視情況增調車輛。

蔡孟真說，雲林縣中度肢障人口有7000餘人，重度肢障近2200人，目前海線僅在北港媽祖醫院及四湖戶政事務所配備6輛復康巴士，山線的斗六卻有21輛提供服務，分配不均衡。

縣府社會處表示，雲林98年開辦復康巴士服務，一開始才3輛車，經這幾年中央挹注及各界善心人士的捐贈下，車輛數已達到43輛，另還有1輛大型復康巴士，但因司機編制不足，目前有21輛提供服務，其餘巴士作為車輛保養替換及部分身心障礙團體短期借用。

社會處指出，過去所有復康巴士都集中在縣府統一調配派車，服務過程中也發現，如服務海區民眾，光從斗六發車到四湖或北港就得花45分鐘車程，所以今年9月已在台西區與北港區成立復康巴士分站，目前各佈建3輛復康巴士，未來視需求會增加駐點車數。至於虎尾鎮、土庫鎮等中區鄉鎮民眾需要服務，縣府統一調派發車。

社會處指出，由於民眾預約服務踴躍，縣府今年再增聘1名接線人員，年底增聘5名復康巴士司機，明年度預算若獲議會支持通過，可再增4名司機加入服務，復康巴士服務量將可達到36輛。