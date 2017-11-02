華航入選空中巴士供應商 服務中心將設台灣

2017-11-02 17:10

〔記者陳宜加／台北報導〕華航今天表示，歷經空中巴士深入的評選程序，已獲核准成為空中巴士MRO（Maintenance、Repair、Overhaul）與飛機改裝服務的供應商。服務中心將設於台灣。

華航資深副總經理王宏表示，華航很高興入選成為空中巴士旗下供應商。隨著新的維修棚廠於2018年完工，確信維修能量會持續擴大，並能為空中巴士機隊提供最先進與完整的MRO服務與飛機改裝解決方案 。

華航獲空中巴士認證，是朝向發展MRO中心、具備重大修護與改裝能量的起步。華航先前宣布將與空中巴士合作開發，將物聯網技術應用於MRO服務中。

同時，華航已在巴黎航空展成為空中巴士維修聯盟（Airbus MRO Alliance）的成員之一，展現中華航空積極開發MRO業務的雄心。

華航機務組織與華航公司同時於1959年成立，現為亞洲最先進的航機修護服務中心之一，服務波音、空中巴士（A300/A310/A320/A330/A340/A350）機隊。此外也提供PW4000、CFM56-7B、CFM56-5C4、CF6-80C2 和 CF6-80E1發動機修護服務，以及航電、儀器、液氣壓、機輪與煞車系統等附件修護服務，並獲美國聯邦航空總署、歐洲航空安全局、中國民用航空維修協會以及交通部民航局認證。