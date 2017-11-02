獨家》農地因政策變建地 續務農數十年卻突失農保

新竹縣關西鎮前鎮民代表范文紹站在自己的菜園和溫室前，質疑難道不在農地上耕作就不是農民嗎？就不能享有農民的相關權益嗎？（記者黃美珠攝）

2017-11-02 16:52

［記者黃美珠／關西報導］「到底怎樣才算農民？」新竹縣前關西鎮民代表范文紹發出這樣的質疑，他問，是只要有農地即使改做露營使用也依舊是農民？還是因為政府政策讓農地被變更他用後卻仍繼續務農的傻子才是真正的農民？

范文紹的質疑，來自他的農地在關西發佈都市計畫時被劃為住宅區，儘管43年來他始終在上面務農，家人跟他也一直以這塊地加保農保，近日卻突然接獲通知說他名下沒有農地，不符投保條件被退保了，讓他覺得不可思議因此產生前述的大哉問。

新竹縣政府農業處表示，農保在民國78年上路以來迄今，加保條件就是：農民持自己所有0.1公頃以上的農地，或是承租0.2公頃以上的農地，就能參加農保。

但受到都市發展、城鄉進步的變化，很多農地確實會因都市計畫通盤檢討等因素，從農地變為建地或工業用地等，進而影響到繼續在上面耕作的農民農保資格，但從整體權利「價值」來看，農地變建地後，對農民來說都是有利的。

而在完成都市通盤檢討、農地正式變更他用前，農保資格的認定則維持原來屬於「農地」的狀態，直到完成變更才會改變。

受到近年資料全面數位化、大數據走向影響，中央開始利用農民的稅籍進行清查，只要發現登記為「農地」，稅籍資料卻非列「田賦」的，都會通知所屬的基層農會複查，只要確實土地已經不是農地，據以加保農保者就會喪失農保資格。

新竹縣目前各單一農會被通知200筆需複查的資料，大約會有10筆被確定資格不符而被移除農保名單。該處建議這些被移除農保的農友，可以改投保國民年金，享有更多樣、相對完善的保障。

不過范文紹質疑說，他的土地確實在當年因都市計畫從農業區被改為住宅區，這是他無法左右的政府政策使然。

他們兄弟總共加起來的0.7公頃土地，其中3分之1屬於他的。變成住宅區後，他沒有像飛上枝頭的鳳凰，就此放棄父、祖輩留下的農事，反而繼續在原土地上務農迄今。過去30幾年，其妻以這些土地加保農保，他後來也以這些土地投保農保。

「以前幾十年都可以的，現在一夕之間不行」，范文紹說他萬萬想不到他這樣的「真農民」，最後會因政府的政策而權利受害，讓他覺得真的很匪夷所思，政府一再說要鼓勵農業，難道是玩假的？

相關影音