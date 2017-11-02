新社花海11日開跑 「展示區」介紹農村旅行8景點

新社花海目前已綠油油一片，等待花開。（農業局提供）

2017-11-02 16:53

〔記者歐素美／台中報導〕「2017新社花海」將於11月11日至26日在台中新社區種苗改良繁殖場第二農場舉行！農委會除展示繽紛花海外，台中市政府農業局也配合設置「休閒農業展示區」，介紹台中8大休閒農業區，邀請民眾到台中來趟農村輕旅行。

農業局表示，今年新社花海以「新社花海行，漫遊台三線」為主題，將結合周邊地區農業生產、景觀風貌、生態與文化資產等進行整合行銷，以促進農村社區產業發展。

今年花海景觀區面積約15公頃，分為「大地桌布」與「可食地景」兩個意象主軸，以全新的視覺創意融入展區進行整體規劃；「主題展區」佔地約3公頃，除將新社主要生產的水果製作成立體綠雕裝置展出，也規劃各種花卉展示區；另有10公頃的「花海景觀區」，透過各色波斯菊、百日草、蕎麥、向日葵與太陽麻等草花大面積撒播栽種，展現美麗花海。

農業局並在現場設置「休閒農業展示區」，介紹新社區馬力埔休閒農業區、新社區抽藤坑休閒農業區、石岡區食水嵙休閒農業區、東勢區軟埤坑休閒農業區、東勢區梨之鄉休閒農業區、太平區頭汴坑休閒農業區、大甲區匠師的故鄉休閒農業區及外埔區水流東休閒農業區等8大休閒農業區，邀請民眾到台中體驗農村生活，享受大自然。

農業局表示，新社花海活動期間將於會場周圍實施交通管制，相關訊息請上活動官網查詢。