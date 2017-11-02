陳偉殷低調現身新竹吃米粉 林智堅送美食書

2017-11-02 17:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣旅美職棒好手陳偉殷今天低調現身新竹市城隍廟啖米粉、摃丸，並與新竹市長林智堅暢談育兒經！陳偉殷日前趁球季空檔回台，今天悄悄現身城隍廟拍攝影片，行銷風城美食美景，且為11月11日、12日在清華大學舉辦的棒球訓練營做準備。新竹米粉摃丸的好吃，陳偉殷邊吃邊說，「吃過一次就回不去了！」

旅美職棒選手陳偉殷效力於邁阿密馬林魚隊，年年趁球季空檔回台灣舉辦棒球營，今年選新竹市為推廣基地，也結合在地特色拍攝系列宣傳影片，跑遍城隍廟、東門城、百年古蹟火車站、鐵道藝術村、北門老街、護城河，推廣新竹市知名景點、在地美食。

新竹市長林智堅也以「美食綠洲」代言人化身在地嚮導，推薦陳偉殷在地熱門景點、道地美食，還連袂造訪城隍廟，一起吃米粉、摃丸，陳偉殷咬下第一口摃丸後直呼「這吃一次就回不去了！」

林智堅也推薦陳偉殷市民最愛的打卡觀光景點，包括護城河、鐵道藝術村的追火車月台、還有匯集多家在地小吃的北門老街，請陳偉殷「進駐竹市」時，千萬別錯過。

同樣擁有兩個學齡前的寶貝兒子，林智堅與陳偉殷現場也暢談育兒經，分享平日如何兼顧工作、家庭，陳偉殷表示，因在傳統家庭長大，他選擇在20多歲年輕時就成家，現在雖然在美國職棒打拚，但有兩位活潑兒子的陪伴很開心。

同為人父，林智堅特別贈送「新竹市府限定版」的tomica模型車組合，給即將過生日的陳偉殷兩個兒子，陳偉殷收到後開心表示「兒子都在蒐集小汽車，拿到一定超開心！」

陳偉殷自2012年起與國泰金控合作舉辦「陳偉殷棒球訓練營」，巡迴台灣各大城市，邀請國內各大專一般組球隊參加，耕耘基層棒球實力，今年以新竹市為基地，邀請昔日日本職棒隊友跨海站台傳授專業球技，訓練營11月11、12日在清華大學登場，並於11月12日舉辦陳偉殷球迷見面會，勢必再掀竹市棒球熱。