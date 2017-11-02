首度參加全國稻米達人賽 池上曾鵬璋奪有機米組季軍

曾鵬璋（中）拿下今年全國稻米達人競賽有機米組季軍，池上鄉長張堯城（左）及建興碾米廠負責人梁正賢（右）前往貼紅榜祝賀。（記者王秀亭攝）

2017-11-02 16:34

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉稻米品質競賽常勝軍曾鵬璋，今年代表池上鄉參加農委會台灣稻米達人競賽，一舉摘下有機米組季軍，第一次參加全國賽就得獎，曾鵬璋說，平時做好農夫分內的工作，再加上天氣幫忙，才有機會種出得獎稻米。

池上鄉兩年前退出全國稻米競賽，今年因比賽規則改變，團體賽改回個人賽，並新增有機米組，而重返全國賽，代表池上參加有機米組的曾鵬璋晉級總決賽，結果拿下季軍。

43歲的曾鵬璋從小跟著父母栽種稻米，95年起接下家業，專心種稻，也開始參加鄉內稻米品質競賽，除99年受風災影響未獲獎，幾乎年年得獎，今年首度晉級全國賽。

曾鵬璋坦言，一期稻作插完秧，才知道池上鄉要重返全國賽，恰巧自家有栽種高雄147品種稻米，遂報名參加鄉賽。

曾鵬璋說，今年池上一期稻作生育後期遇上斷水，收割期又連續降雨，影響稻米外觀，原本抱著志在參加的心態北上，想不到結果揭曉，「意外」拿下第三名，開心之餘，對下次參賽更有信心，相信從秧苗選種、插秧時間開始注意，池上米的表現可以比今年更好。

池上鄉長張堯城說，池上鄉重返全國賽，拿下有機米組季軍，一來是受天候影響稻米品質，二來桃園市政府以百萬元高額獎金為誘因，鼓勵農民參賽奏效，桃園稻農皆以桃園3號拿下台灣好米、有機米組雙冠王，鄉公所會與池上鄉農會及鄉內碾米廠，針對全國賽再進行討論。