「小巨人」陳彥廷下週赴日 挑戰自立生活20天

2017-11-02 16:38

〔記者廖淑玲／雲林報導〕曾拿下烏克蘭國際發明展金牌的「玻璃娃娃」陳彥廷，身高雖然不到100公分，但他擔任雲林縣愛無礙協生命教育講師，把演講當旅遊四處分享，並將到日本挑戰自立生活，被師友敬為「小巨人」。

罹患先天性成骨不全罕見疾病的陳彥廷，骨頭脆弱易斷，但他非常樂觀，不僅獨自完成8天的輪椅環島，為了減少父母負擔，還打工賺取學費，個性十分獨立，甚至被肇逃車輛衝撞住院後，依然克服所有障礙勇往直前，完全不被任何外在環境打敗，榮獲今年總統教育獎。

陳彥廷說，不知道從什麼時候開始，他的演講不在講台上，而是在分享前，小小要求現場聽眾「留個走道給我」，然後推著輪椅和聽眾「坐」在一起，把自己有趣的故事和大家分享，他總是輕描淡寫過去的挫折、悲傷，反而是濃墨重彩訴說喜悅、平凡。

陳彥廷指出，其實自己就是一個平凡的人，有著一個平凡的菜市場名，因為在路邊菜市場喊著「彥廷」，或許會有10來個人回頭看，但他卻十分慶幸有機會站在台上與人分享故事，尤其穿梭在人群讓他很快樂，感謝所有願意從頭到尾聽完他故事的大人和小朋友。

因為「雞胸」，陳彥廷中氣不足導致無法大聲說話，但從小朋友專注聽講、勇於發問，讓他增添許多信心，渾身解數講好每一場，讓他更勇敢堅持、努力、抓住目標，不錯過任何興趣去體驗，6日起他將到日本學習「自立生活」20天，獨立完成生活的大小事，期待回國後，能分享及推廣給更多身心障礙朋友，鼓勵大家走出家門與世界接軌。