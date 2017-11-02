有機農業比率極低 中市府推廣農藥減半

2017-11-02 16:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕全球有機農業正夯，但市議員吳敏濟卻發現，全市水稻栽培面積13000公頃，有機米僅約22公頃，今天在議會質詢時拿外埔有機茭白筍請官員品嚐，要求市府推廣有機農業；農業局強調，已多管齊下輔導，朝農藥用量減半目標邁進。

吳敏濟質詢說，據有機農業研究機構FiBL統計年報顯示，2015年有機農地對所有農地占比，曾以農業科技自豪的台灣竟然只有0.8%，連非洲都不如。另據興大教授曾德賜計算，台灣每公頃農藥用量達17公斤，高居世界第一，令人汗顏。

他舉台中的水稻為例，種植面積13000公頃，有機米僅約22公頃，顯見有機農業推廣工作還有很大的努力空間；而農業人口老化的原因之一，就是年輕人不願意終日與農藥為伍，市府應該拿出魄力阻斷這個惡性循環。

吳敏濟當場拿出外埔有機班生產的茭白筍請官員品嚐，官員直誇「鮮甜、好吃」；吳強調，台灣有機農業科技、市場行銷模式及盈利能力都有長足的進步，要求市府大力推展，鼓勵依賴農藥、化肥的慣行農業朝有機或友善農業轉型。

農業局長王俊雄表示，正規劃及推動各項有機及友善農業工作，透過農友教育訓練及友善農業資材推廣使用與輔導，來提升栽培技術及改善生產環境，農藥減半過程雖很艱辛，但一定要做，會會大力來推廣並協助農民改進。