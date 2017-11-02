聯醫院長推友善醫療 企業家同學捐鋼琴贊助

高市立聯合醫院院長賴文德（右二），致力營造友善醫療環境，同學群光集團執行長林茂桂（左二）捐贈150萬元鋼琴贊助。（記者方志賢攝）

2017-11-02 16:18

〔記者方志賢／高雄報導〕高市立聯合醫院院長賴文德2月接任院長後，致力營造友善醫療環境，他同學群光集團執行長林茂桂，熱心公益，捐贈150萬元鋼琴，今舉辦捐贈儀式。

賴文德與林茂桂是嘉義高中初中部同學，賴文德嘉中初中部、高中部畢業後考上高醫，他行醫近40年，是心臟內科名醫，曾擔任高醫大附設醫院院長，2月接任市立聯合醫院院長，也是該院首度由具醫學中心院長經歷者擔任院長。

林茂桂嘉中初中部畢業，考上台北科技大學前身台北工專，後來創業、目前是上市電子零組件大廠群光集團執行長，他出身清寒，事業有成後熱心助學，每年捐助300萬元給嘉中，成立清寒獎學金。

賴文德擔任高醫院長時，林茂桂就捐贈一台鋼琴給高醫，賴文德轉任聯醫院長，林茂桂再捐相同款式的鋼琴給聯醫，今上午舉行捐贈儀式暨音樂會，還邀旅德鋼琴家陳宜鍾、藝綻室內樂團總監陳名涵小提琴家及中山大學音樂系團隊演出。

賴文德說，透過鋼琴悠揚旋律，撫慰、療育就醫病患及家屬的心靈。為替鋼琴區命名也開放票選，結果最高票是「琴聲驛站」，希望民眾等待就診及領藥時能舒緩心情。