文化部要推「台灣時尚週」 並打造跨界整合

陳亞蘭特地花百萬重金打造2套華麗戲服，演出時各需2人持衣角才能完全伸展。（記者方賓照攝）

2017-11-02 15:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化部長鄭麗君今天參加台灣師範大學「藝／時尚」展演，讚許其跨域整合時尚人才，並宣布將在明年推動以台灣原創為主題的「台灣時尚週」，要將台灣元素推向國際，並也重申已和經濟部、科技部合作打造時尚跨界整合計畫，先期規劃1億元，進行時尚人才媒合培育。

台師大國際時尚EMBA專班邁入第2屆，今天舉辦「藝／時尚」系列展演活動，並以婚姻為主題，強調雙方證婚時的神聖誓約「Yes I Do」，加入原住民、閩南、客家、二戰後移民、新住民等5大族群元素，演出各自特色。

而專班中不乏各種影視、時尚圈名人，如台灣歌仔戲名角陳亞蘭也到場，和該專班學長－扮裝天后簡志澄分別擔綱男女主角，陳亞蘭也特地花百萬重金打造2套華麗戲服，演出時各需2人持衣角才能完全伸展。

文化部長鄭麗君也到場支持，她說，時尚不僅在衣著，在生活周遭、在思想等皆有，並以社會文化底蘊為基礎，故未來會打破部會藩籬，與經濟部、科技部合作，推動時尚跨界整合旗艦計畫，將時尚設計、表演藝術、視覺藝術、影視產業等人才進行媒合，先期預算超過1億元，要跟行政院爭取。

她還說，除此之外，也將以專案方式，在明年推出第1年的「台灣時尚週」，要以台灣原創軟實力為主，透過音樂、表演、藝術等內涵，將台灣推展到國際舞台。

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