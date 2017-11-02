新店溪遊記 詩歌、桌遊、導覽玩個夠

新店溪遊記主活動將於本周末登場，有靜態展覽、市集與動態表演。（記者葉冠妤攝）

2017-11-02 15:29

〔記者葉冠妤／新北報導〕新店溪遊記將於本週末（11/4-5）在碧潭風景區東岸廣場熱鬧登場，今年以「碧潭-聽香魚唱歌」為主題，結合在地居民、詩人、創作歌手、藝術家參與，推出極限創詩工作坊、導覽規劃工作坊、社區圖鑑、十四張地圖桌遊等活動，歡迎民眾暢遊新店。

文化局副局長于玟表示，已連續舉辦3年的「新店溪遊記」，徹底展現社會設計的概念，讓在地民眾紀錄在地文史，與藝術家一起參與創作地方文化特色，展現在地創意與生猛能量。

新店區公所主秘陳麗卿表示，去年新店居民們組成社區探險隊，繪製出14幅社區地圖，今年則將平面地圖延伸，發展出導覽體驗、桌遊遊戲、攝影展、極限創詩與新店影展等多項活動，讓更多人看見新店多元景觀風貌與人文歷史。

兩天活動除安排社區嘉年華、舞台表演、街頭藝人，還創藝市集、主題展覽及小農市集，相關訊息可至官方網站查詢，或電洽（02）29112281分機1200許先生。

新店居民去年組成社區探險隊，繪製出14張社區地圖，各具特色。（記者葉冠妤攝）

新店溪遊記系列活動，由在地居民、詩人與創作歌手一起推出極限創詩工作坊，唱出新店專屬的詩歌。（記者葉冠妤攝）