中台灣農業博覽會11/4登場 「花現台中」館搶先看

「2017中台灣農業博覽會」4日在彰化溪州公園登場，現場設有「花現台中」館，融入保育動物石虎及高美濕地美景，呈現台中特色。（農業局提供）

2017-11-02 15:28

〔記者歐素美／台中報導〕為推廣中台灣農產，台中市政府、彰化縣政府、南投縣政府及苗栗縣政府，將於11月4日至26日在彰化溪州公園共同舉辦「2017中台灣農業博覽會」，台中設有「花現台中」館，展出台中農特產品及特色景點，2018台中世界花卉博覽會吉祥物「石虎」當然不能缺席，目前館場布置已具雛形，本報帶領民眾搶先看，11月11及12日兩天，現場並將舉辦「台中週」活動，有精彩系列表演，不容錯過。

台中市農業局表示，今年由中彰投苗四縣市合辦的中台灣農業博覽會，以「永續農業新動能-優農、遊農、友農」為主軸，呈現優質農產、農村遊趣、友善農業三大主題；這次博覽會並將結合「2017國際盆栽展」活動，設置盆栽展、雅石展及花果展三大園藝展區，活動內容豐富。

台中在現場設置「花現台中」館，館內規劃不同主題展區，以實境的方式讓民眾體驗農業文化，並欣賞台中市農村美麗景，同時感受農民創業過程，使民眾有如身歷其境，享受獨特的視覺饗宴。館內並設有花博主題區，讓民眾搶先體驗被繽紛多彩花卉環繞的感覺，同時為花博暖身。

此外，11月11日及12日將舉辦「台中週」，安排一系列表演活動，更多活動相關資訊可上網查詢。