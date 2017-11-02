106年地價稅開徵 雲林縣四大便利商店都可以繳

2017-11-02 15:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕106年地價稅於11月1日起開徵，雲林縣稅務局表示，民眾可持現金至代收稅款金融機構繳納（郵局不代收），稅額2萬元以下案件，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店以現金繳納。

稅務局說明，民眾可持晶片金融卡至網際網路繳稅服務網站或使用自動櫃員機（ATM）轉帳繳稅。或以信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶透過電話語音（412-6666/412-1111，服務代碼166＃），或至繳稅服務網站繳稅。

另外繳款書上設有QR-Code專區，民眾選擇以活期（儲蓄）存款帳戶或信用卡方式轉帳繳稅者，可透過APP行動裝置掃描QR-Code行動條碼，至繳稅服務網站繳稅。

民眾至便利商店或以晶片金融卡網際網路繳稅，或利用自動櫃員機、活期（儲蓄）存款帳戶、信用卡繳稅者，繳納截止時間開放至12月2日止。

繳稅期間從即日起至11月30日止，每逾2日按應繳金額加徵1%滯納金，逾30日仍未繳納者，將移送行政執行署強制執行。

稅務局另提醒民眾，如未收到或遺失繳款書者，可於繳納期間內向該局或虎尾、北港分局及各鄉鎮公所申請補發（斗六市公所除外）。另外從今年起，民眾繳納稅額在2萬元以下者，亦可持自然人憑證至代收超商自行列印小白單至櫃檯繳納，期間一樣至12月2日止。

民眾如有任何疑問，可撥打該局免費服務電話，雲林縣稅務局斗六總局0800-55-6969、虎尾分局0800-56-6969、北港分局0800-78-6969洽詢。