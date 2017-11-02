遠航痛批胡鬧 工會泣訴：只是要人權！

2017-11-02 15:19

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空與工會衝突白熱化，遠航企業工會質疑，遠航資方打壓幹部，企圖殲滅工會。遠航董事長張綱維則大動作怒嗆「痛恨少數人只為私利」，工會今天下午重返街頭，前往遠航公司與民航局前抗議，要求雙方正視嚴重勞資問題。

工會副理事長戴瑩表示，真心誠意卻沒有回應，工作時均配合飛安、盡心盡力，要求勞資協商至今沒有下文。另名副理事長高廷萱則出示模範空服員獎狀，表示公司認為她不勝任工作，卻沒有任何原因，難道因為工會身分才遭解僱嗎？

不過，當工會10多名會員在遠航前表達訴求時，遠航也動員上百名員工到場怒吼「你胡鬧，我受累！」「還我安靜工作環境！」痛批工會自私自利。警方不敢大意，嚴陣以待，並舉牌警告工會未經核准從事集會遊行，要求原地解散。

工會理事長詹文婷表示，工會曾經爭取全體員工特休假免扣兩小時薪水，絕非少數人的工會或只為私利，但若放任遠航任意解僱員工，恐更影響飛安。而針對遠航對工會質疑，她強調，遠航當初答應每兩個月勞資協商等承諾均跳票在先。

「工會沒有耍特權，我們只是要人權！」工會要求遠航，讓全數解職員工復職，同時停止消滅工會的行為，與工會理性協商。遠航最重要的飛安與服務，是由全以員工共同拚出來的，工會捍衛員工權益、爭取更好工作環境，卻遭打壓。

民航局標準組長林俊良出面接過陳情書，他表示，民航局一向關注並協助勞資之間問題，此外也嚴格要求遠航飛安、制度層面，就民航局立場，希望遠航公司對員工有更多照顧，不樂見勞資衝突，原則上尊重公司治理，但會密切注意。

遠航則聲明，遠航成立60週年，歷經各種風險與危難，甚少發生勞資糾紛，但至今年接連發生多起爭鋒相對事件，少數偏激空服員組成工會爭取個人私利，扭曲事實、不實指控，更不斷予取予求，否則激烈抗議、謾罵，詆毀公司商譽。

遠航指出，遠航共有1200多名員工，參加工會者僅20多位，卻自稱代表勞工發聲。有員工表示，好工會為了大家權益，也會支持，但目前僅增加困擾。

遠航表示，勞資對話應本於事實，依正常程序向單位主管尋求了解，工會既然為員工謀取福利，更應作為所有員工榜樣。遠航絕不容許偏激的少數人，企圖影響多數善良員工的士氣，進而影響飛安、擾亂航班造成上萬旅客權益受損。

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