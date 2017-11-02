韓國廉航德威航空 12月起飛航台中到首爾

2017-11-02 15:25

〔記者歐素美／台中報導〕繼虎航、越捷及泰越捷航空飛航台中國際機場後，韓國廉價航空-德威航空，12月起也將每週4班飛航台中到首爾，讓台中國際機場邁向廉價航空營運基地的目標又更進一步！目前華信及立榮航空也都每週兩班飛航台中到首爾，根據之前虎航及越捷航空競爭的情況，兩家航空公司都表示，因客源足夠，加上彼此客源不同，廉航的加入，是良性及正面的競爭。

台中市政府有意打造台中國際機場成為廉價航空營運基地，台中市觀光旅遊局長陳盛山上任後，即馬不停蹄拜訪10多家廉價航空公司，希望業者能飛航台中，虎航、越捷及泰越捷航空公司，於今年陸續飛航台中到澳門、台中到曼谷及台中到胡志明市等航線，最近韓國廉價航空-德威航空，也在網路開賣機票，將於12月15日起至明年3月23日，每週一、三、五、日，一週4班飛航台中到首爾，來回票價不到5000元，吸引許多背包客或自由行旅客搶票。

台中觀旅局表示，局長陳盛山日前曾到韓國拜會德威航空總裁，希望德威航空能飛航台中，證實德威航空確實將於12月飛航台中到首爾。

目前，華信航空為週三及週六，立榮航空為週四及週日，兩家業者每週各有兩班次飛航台中到首爾，面對廉價航空競爭，兩家本土航空公司皆老神在在。

立榮航空公司表示，德威航空2年前也曾包機飛台中到首爾，因其起飛時間為下午，客源以韓國人及對價格比較敏感的年輕人或背包客為主。就像虎航飛澳門，立榮航空乘客以要求穩定性高的商務客為主，彼此客源不同，所以影響不大。

華信航空指出，廉價航空競爭，重點不在飛幾班，而是客源夠不夠，越捷航空飛胡志明市，一開始對華信飛台中到胡志明略有影響，但目前兩家航空的載客率都有8、9成， 因為台中的班次增加，以往到台北或其他機場搭乘的旅客可能回流台中搭機，真正影響的反而是其他機場，強調廉航的競爭是正向的，將以更好的服務及更準時的班機來爭取旅客。