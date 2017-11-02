節能大躍進 高雄市電動公車明年數量將突破百台

2017-11-02 15:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市公車數量約990台，但電動公車僅佔29台，交通局表示，港都客運近期又採購53台電動公車，預估明年高雄市電動公車的數量，將突破100台，比例達1/10。

剛結束的生態交通盛典，力歐新能源公司提供電動仿古車、12米低地板電動公車、18米雙節式電動公車，作為民眾接駁車，總計接駁1萬8千多人次，乘客反應良好，認為節能又減碳。

根據智慧電動車辦公室今年3月的統計，全台有257輛電動大巴士掛牌，最多的是台中市48輛、新竹市45輛，高雄市29輛排第四。

交通局指出，高雄市7家民營公車業者中，以南台灣客運擁有14輛電動公車最多、其次為高雄客運11輛、港都及漢程客運各2輛，統聯、義大及東南客運則掛零。

交通局副局長張淑娟表示，高雄市公車數量約990台，每天製造的碳、氮氧化物排放量可可觀，為了環保，市府鼓勵客運業者換購電動公車，最近港都客運已添購53台電動公車，年底至明年會陸續上路，預估明年高雄市電動公車的總數，會突破100台，比例達1/10。

高雄市議會今天下午也邀請力歐新能源公司，到議會報告綠色運具推動情形，並展示各式電動公車、機車及腳踏車。

力歐新能源強調，以往電動公車的最大障礙是充電慢，但目前已導入鋰鈦電池快衝技術，10分鐘就能充飽電，該公司規劃在高雄市，以半徑5公里輻射建置共享式充電站，提供各式電動車輛的充電服務。

據了解，國內業者看準電動巴士的未來發展，紛紛投入研發，目前高雄市公車業者採購的電動公車，分屬華德動能、凱勝動能、創奕能源、總盈等多家公司，競爭激烈。