全新世瀕危動物藝術創作展 11/11開幕

2017-11-02 14:49

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市花博公園新生園區的台北典藏植物園，將於11月11日起至明年1月10日舉辦「全新世瀕危動物藝術創作」展，由美籍藝術家羅納特（Russ Ronat）與政大實小教師郭宗德合作，展出瀕危動物的大型圖畫原作與投影影像創作，在11日開幕當天下午也將舉行開幕茶會，邀請創作者分享創作歷程，民眾可免費上網報名。

由於人類的活動，加劇許多動、植物所面臨的滅絕威脅，科學家指稱現為「全新世滅絕事件」（或稱地球的第六次大滅絕），為喚起大眾意識到動、植物因棲息地遭人為破壞、非法野生動物貿易等行為，所造成物種滅亡的問題，而舉辦的全新世瀕危動物藝術創作展則是由台北市公園處與永續因子策略顧問公司合作辦理。

公園處圓山公園管理所主任林賢達表示，此次邀請的羅納特幾年前曾造訪台灣，對這片土地上的風景、人文留下美好回憶，因而決定再訪，在台灣創作過程中摸索出動物野性美的圖像語彙，因此決定發起「全新世瀕危動物藝術創作計畫」，以瀕臨絕種動物為主題進行一系列的創作，並以台北典藏植物園做為全新世瀕危動物藝術創作計畫全球展覽的第一站。

首位與羅納特合作的影像教育工作者，則是土生土長的郭宗德，因認同羅納特對瀕危動物生態保育的理念，即使二人在語言不太通暢的情況下，仍反覆討論計畫執行與呈現方式，以二次創作的影像傳達出，瀕危動物圖像投影在人們日常都市水泥叢林裡，於同一空間中的時空再次凝視與對話。

永續因子執行長曾柏錕表示，這次展覽也獲台灣防止虐待動物協會、財團法人創藝文化基金會的響應，一起為瀕危動物藝術創作計畫發聲，以實際行動支持跨域藝術創作，為瀕危動物保育貢獻一份心力。