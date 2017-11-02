6成農校生願務農 最想工作卻是服務業

6成農校生願務農，但最想工作是服務業。（豐年社提供）

2017-11-02 14:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國內從農人口老化，急需新血加入生力軍!豐年社首次全國調查高職農校學生從農意願，發現農校生有意願務農者達62.3%，但最想工作產業卻以服務業32.3%居首，其次才是農林漁牧業23.9%。

豐年社南部辦公室9月完成全國首次高職農校學生從農意願調查，以分層等比例集群隨機抽樣，調查全國32所高職農校（含台東專科學校），回收1803份有效問卷，發現62.3%農校生未來有意願務農（包含到農企業工作），97.9%農校生希望務農平均月薪比基本工資2萬1009元高。

值得注意的是，農校生有意願務農者達62.3%，但未來最想工作產業卻以服務業32.3%居首，兩者中間落差38.4%，其次為農林漁牧業23.9%、公教單位19.3%、科技業13.9%、製造業7.3%及其他產業3.3%。

調查也發現，農校生認為從農不只是在農場工作，更多人選擇到有規模與制度的農企業工作，偏好穩定的工作環境，有44%農校生選擇到農企業工作，28.4%想自營農作，14.8%選擇到家中農場工作，10.4%想到他人農場工作。

豐年社副社長蘇登呼分析農校生雖不排斥務農，其他產業卻吸引農校生前往工作，農政單位應加強輔導農校生從農，他以高雄旗山農工為例，在校長徐震魁推動下，今年已接洽10多家農企業與農場，陸續安排學生見習、工讀或就業，協助學生學習農業產業實務，並掌握農業發展趨勢。

值得一提的是，農委會察覺農校生到農企業工作需求的提升，今年與農村發展基金會在高屏地區推動「高職農校策略聯盟」，目前已整合26家農業上下游企業、6家農場，提供見習、工讀或就業機會給農校生，再搭配參訪、農企業主管到校演講、農業創新競賽等活動，讓農校生願意留在農業發展。

農委會輔導處長朱建偉鼓勵農校生畢業後如果沒有升學，可參加農委會推行「農業專業技術團」，除了離家近、每月收入平均可達4萬以上，未來更有機會成為農場主人或老闆，對農校生長遠的從農規劃有好處。