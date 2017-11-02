發展特色課程 青草湖國小推獨木舟探索

青草湖國小推動「用行動i青草湖」課程，結合海洋教育與行動學習，5、6年級學生進行「青草湖獨木舟海洋生態探索行動」。（記者王駿杰攝）

2017-11-02 13:52

〔記者王駿杰／新竹報導〕為結合社區發展特色課程與教學，青草湖國小推動「用行動i青草湖」課程，結合海洋教育與行動學習，讓3、4年級學生拍攝「青草湖大冒險」湖泊生態微電影；5、6年級學生則帶著ipad進行「青草湖獨木舟海洋生態探索行動」，藉此活用知識，實踐學習、探究的能力。

青草湖國小校長許慶恭表示，青草湖風景秀麗，過去卻因泥沙淤積、外來種植物、垃圾堆積造成破壞與汙染，為讓學生更親近、認識學校周邊河湖水域環境，學校教學團隊善用周圍環境資源發展課程，讓學生從觀察、了解到創作，除繪製青草湖生態地圖創作，還划著獨木舟用ipad探索青草湖水域生態文化。

6年級的莊同學指出，他在課中細心觀察湖中魚種、採集水樣，並將觀察與結果紀錄在ipad行動筆記本中，和同學們分享，是很特殊的上課經驗。同年級的林姓同學則說，他和同學划獨木舟遇到湖面上的布袋蓮時，一起同心協力清理，不僅讓青草湖變得更乾淨，也還給魚兒舒服乾淨的家。

市長林智堅表示，他推動「新校園運動」，除改善學校老舊校舍，也鼓勵學校結合社區發展課程與教學，如內湖國中的茶花課程、高峰國小的食農教育課程等，希望透過課程的改變，提升學生的學習動機。