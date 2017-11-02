iPhone Ｘ將開賣 頭香週一就來排

iPhone Ｘ明天早上正式開賣，各電信業者售賣會現場已出現排隊人潮。（記者吳柏緯攝）

2017-11-02 13:46

〔記者吳柏緯／台北報導〕iPhone X明天早上正式開賣，各電信業者售賣會現場已出現排隊人潮。甚至有民眾在為了能在第一時間將iPhone X入手，週一早上就到首賣會場外排隊。

蘋果十周年紀念機iPhone X將於明天登台上市，各家電信業者無不祭出各項優惠，並舉行首賣活動，吸引用戶。而為了能在第一時間將iPhone X拿到手，不少民眾提前到現場排隊，甚至有人已排隊超過三天。

搶得中華電信首賣會現場頭香的鄭先生表示，他在週一下午時就到現場排隊，不但是中華電信的第一位，更比其他電信業者首賣會現場的第一名更早。鄭先生表示，這是第一次參加首賣會的排隊活動，自己並不是果粉，主要目的是為了幫父母換iPhone X。他表示，父母都還在用傳統手機，剛好打工存了一些錢，因此想藉這個機會幫父母升級手機。

不過由於現場規定一人只能買一隻，因此鄭先生商請朋友一起來排隊，希望能在明天將兩隻全新的iPhone X帶回家孝敬父母。

搶得遠傳電信頭香的蘇先生則說，自己本身就是果粉，由於iPhone X是十週年紀念機，別具意義，因此兩天前就來現場排隊。蘇先生進一步說明，目前自己使用的手機是iPhone 7，明天購得的iPhone X將先給家人使用，等未來貨源穩定後，自己才會升級iPhone X。

蘇先生表示，iPhone X的臉部辨識功能與取消HOME鍵，都是重大的突破，也是吸引他的主要原因。

搶得中華電信首賣會現場頭香的鄭先生表示，手機將拿來孝順父母。（記者吳柏緯攝）