300桌石斑魚饗宴秒殺 永安邀你來趟輕旅行

永安石斑魚文化節即將登場，區公所邀民眾來趟輕旅行。（記者黃佳琳翻攝）

2017-11-02 13:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕本月11、12日登場的永安石斑魚文化節，今年開放每桌5000元、共300桌的石斑魚饗宴，活動未演先轟動，石斑魚饗宴訂桌秒殺。區長吳茂樹說，來不及訂桌的民眾別灰心，現場還有每份98元的石斑魚便當供民眾品嚐，也可以報名來趟輕旅行，邊騎腳踏車邊吃點心，暢遊漁村風情。

吳茂樹說，高市公共腳踏車（C-Bike）「永安區休閒公園站」及「永安濕地站」已正式營運，民眾可以騎著鐵馬來趟永安進行一趟低碳慢活的輕旅行，走訪天文宮、文興宮等廟宇，也可以走入彷若舊時街坊的鹽田彩繪村，體驗傳統鹽田兒女的生活，或到維新彩繪村與各式各樣充滿驚奇的奇幻立體動物，拍攝創意合照。

活動另安排吉祥物「小斑」、「妮妮」陪遊客暢遊永安，除了永安特色景點外，更可直接前往石斑魚的家，餵魚、抱魚，還可以參觀平時不對外開放的台電興達電廠，每人只要收費200元，搭配隨車導覽解說人員、永安限定紀念品，還可以品嚐石斑魚特色小點心。

區公所指出，永安石斑魚產量高、品質好，肉質更是Q彈，活動現場還會推出鮮魚搶鮮購，讓民眾在活動現場能購買最新鮮的石斑魚，漁會也會提供龍膽石斑料理包，將鮮美的石斑魚帶回家。