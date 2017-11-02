報告修復進度被網友嗆 PTT小編一句話神回

「批踢踢實業坊」臉書發文，報告維修的最新狀況。（圖取自臉書）

2017-11-02 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕全台最大的BBS站台「台大批踢踢實業坊（PTT）」上個月30日晚上當機，至今仍未恢復，昨晚約11點多「批踢踢實業坊」臉書發文，報告維修的最新狀況，總共有兩大部分，分別為「修復原機器上的磁碟陣列」、「還原備份到備用的機器上」，但有網友留言：「欺負文組的？」沒想到批踢踢小編神回：「對不起，在此提供文組的版本 => 我們正在修機器喔!」不到一天的時間就有萬名網友按讚。

10月30日晚間9點許，PTT無預警當機，至今已邁入第4天，為近年來最久的一次，「批踢踢實業坊」臉書PO文報告進度指出，目前已經讓磁碟陣列可以恢復存取了，但接下來要進行檔案系統的檢查和復原，進行前會針對磁區做備份，仍需要幾天的時間。

「批踢踢實業坊」解釋，如果原機器修復成功，損失的資料會是最少的，僅限於當機前一小段時間新增或修改過的資料，其餘部分應該都會留存，但同時也在進行第二部分的還原資料，如果原機器資料毀損嚴重，就會暫時換到備用系統開站，並重建原有的系統，資料同步後再行切換回來。

有網友看完後留言：「欺負文組的？」沒想到引起小編注意，回覆：「對不起，在此提供文組的版本 => 我們正在修機器喔!」這句話讓1萬多名網友按讚，認為小編的回覆又狂又神，超級精闢！

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