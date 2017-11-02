遠航解雇工會成員 立委批惡意打壓工會

2017-11-02 13:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠航工會今下午2點到民航局陳情，控訴遠航漠視員工權益、打壓工會，立委鄭運鵬今天在交通委員會指出，遠航不僅有財務問題，飛安有疑慮，現在連員工都不安定，但遠航卻把問題推給民航局和旗下員工，屢次打壓工會，要求民航局介入輔導，讓勞資雙方共存共榮。

交通委員會今安排中央氣象局及運輸研究所107年度預算審查，但立委鄭運鵬卻請民航局長林國顯上台備詢。

鄭運鵬表示，遠航繼自華航、長榮之後，今年3月也組織工會，民航局應該注意到這是一個趨勢，工會成立也都合法，且有健康的工會才會有健全的公司，民航局應肯定這件事。

鄭運鵬說，遠航工會成員平均年紀輕，都被公司欺負，遠航從上月開始就不斷用各種理由解雇工會員工，非常惡劣，擺明就是惡意資遣，對工會惡意杯葛。

鄭運鵬痛批，遠航董座張綱維幾天前甚至公開砲轟工會成員胡鬧，導致公司上千名員工士氣大亂，但事實是公司負責人財務亂搞，幫母公司背債22億，被民航局開罰；航班亂是飛機在機棚內擦撞，飛機受損停飛取消127班次，這些跟工會員有何關係?

民航局長林國顯回應，關於解雇原因尚未收到遠航詳細說明，遠航僅回覆一切皆依內規及勞動法規執行，民航局會再進一步了解。

交通部長賀陳旦也表示，會要求遠航提出讓員工安心的作為，民航局應想辦法防範爭議，包括要求勞資協議，也會輔導遠航勞資達成團體協約，內部有所自律，就不用動則尋求法律。。