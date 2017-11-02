金雞母！彰市第二納骨塔年收近1億6千萬

彰化市第二納骨塔果真是金雞母，啟用不到1年已收入近1億6000萬元。（記者湯世名攝）

2017-11-02 12:55

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市第二納骨塔果真是市公所的「金雞母」！第1期工程施作的8048個櫃（塔）位去年12月完工啟用，至今共為市庫進帳近1億6000萬元，第1期後續擴充工程也已接近完工，將再增加10345個櫃（塔）位。市長邱建富強調，後續擴充工程的特色為闢設有「宗教（西洋式）專區」，新增櫃（塔）位從11日起受理登記，櫃（塔）位的售價為2萬5000元至20萬元不等。

第二納骨塔第1期後續擴充工程，目前進度已達99%，施作範圍含2樓及3樓的部分空間，其中2樓共有6141個櫃（塔）位，3樓施作了4204個櫃（塔）位。邱建富今天實勘，對工程進度與品質表示滿意。

邱建富指出，火葬逐漸成為殯葬型式的主流之後，市公所在20多年前興建第一公墓附屬納骨塔，由於第一納骨塔的櫃（塔）位數逐漸飽和，他於99年上任後即指示相關單位，展開興建第二納骨塔工程的相關籌劃工作。第二納骨塔於102年開工，並於去年完成主體工程。

他說，第二納骨塔規劃為五層樓建物，預估共可設置骨灰箱3萬3000位及納骨箱5500位，可望大幅紓解舊有納骨塔塔位不足的問題；不但如此，本工程並透過建立週邊的景觀綠美化設施，營造出公墓公園化的意象。

在尊重多元文化的前提下，第二納骨塔有關塔位的設計，提供不同宗教及形式的需求，包括東西方宗教（基督教、天主教、回教等不同信仰）、大中小骨櫃、夫妻櫃及神主牌位。更特別的是，建築特色強調節能，多扇窗戶設計採光明亮、通風佳；此外，中央大殿挑高設計，強調舒適性，希望營造寬敞、開放的環境讓民眾有便利的祭拜場所。