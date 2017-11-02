胖老爹3年開200間 老闆現身談成功秘訣

創辦人古仁川表示，「胖老爹」的做法就是「壓低加盟金、不收權利金、不抽成」，創造「讓利」加盟路線。（圖擷取自胖老爹美式炸雞臉書粉絲專頁）

2017-11-02 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕炸雞店「胖老爹」近來爆紅，不少分店大排長龍，即使先打電話預訂餐點，到場取餐後還是要等上不少時間，可見「胖老爹」火紅程度。創辦人古仁川也透露成功秘訣，表示「胖老爹」的做法就是「壓低加盟金、不收權利金、不抽成」，創造「讓利」加盟路線。

胖老爹在3年內年從35家加盟店，擴增至全台230家，估計單店平均月營收達80萬以上，古仁川接受《商業周刊》專訪，表示自己9年前從公務員退休，生活沒重心於是計畫擺攤賣炸雞，而且他在賣炸雞之前是「從來不吃」炸雞的，事後要開始賣炸雞時才開始去吃、研究配方，仿美式口味且強調現點現炸，古仁川也強調，「如果要好吃，就是要等。」

談到加盟，古仁川表示，自己只收加盟者2萬元紅包，也沒有簽約，整套做法傳授，而近年加盟者激增，他們3兒子回家做教育訓練，把加盟體系做成SOP，但相較其他餐飲業上百萬的加盟費，「胖老爹」的做法是「壓低加盟金、不收權利金、不抽成」，50萬元的加盟金中更包含逾30萬元的設備。​古仁川認為，只有從加盟者的角度來思考，才能讓中小型的餐飲加盟體系有機會永續經營。