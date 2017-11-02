快蒐集！鯤鯓王平安鹽祭11日登場 兩款鹽袋亮相

雲嘉南濱海國家風景區管理處官方版2017平安鹽福袋（左）、南鯤鯓廟版平安鹽福袋（右）首度公開亮相，正氣凜然的Q版池王爺，逗趣不失莊嚴的形象。（記者楊金城攝）

2017-11-02 12:22

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海秋冬盛事「2017鯤鯓王平安鹽祭」，11月11日12日將在北門南鯤鯓代天府廣場熱鬧登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處官方版2017平安鹽福袋、南鯤鯓廟版平安鹽福袋首度公開亮相，鹽袋上正氣凜然的Q版池王爺，逗趣不失莊嚴的形象，掀起遊客收集熱潮。

雲管處處長徐振能、南鯤鯓廟主委王連興說，希望藉由平安鹽福袋的分送，將一整年的福氣與好運「袋」給大家。

鯤鯓王平安鹽祭今年是第14年舉辦，活動代言人請來「池府王爺神偶」，徐振能、王連興、南鯤鯓廟總幹事侯賢遜上午扮演鹽工初體驗，挑起重重鹽簍，重現雲嘉南沿海地帶舊時的鹽業文化，為平安鹽祭宣傳。

今首度亮相的雲管處官方版、南鯤鯓版平安鹽福袋各是歷年來第15、第14款，以池王爺為主角，平安鹽祭舉辦14年來合計出版29款平安鹽福袋，成為遊客爭相搜集的目標。

雲管處在2017鯤鯓王平安鹽祭11/11-11/12兩天活動日，將舉辦13個場次（共13000個鹽袋），每場次限量1000個鹽袋免費讓民眾索取，限500個名額，每人限領2個。免費索取方式有兩種：第一種為「消費滿額送」，只要民眾於活動期間，至任兩家不同攤商分別消費滿100元，可獲得兩張平安鹽福袋兌換券，至鹽袋兌換區即可兌換限量平安鹽福袋2個，第二種公益捐發票免費送，持10張106年9~11月份的發票至鹽袋兌換區，即可免費兌換2個平安鹽福袋，每人每次限領2個。

參加博杯挑戰賽的民眾，則可以免費獲得南鯤鯓廟版的平安鹽福袋，此外，博杯最多杯數的前三名，可獲得最新掃地機器人、台南大億麗緻酒店雙人住宿券一張、微波爐，獎品豐富。