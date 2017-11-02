桃園分署大拍賣！南崁蛋黃區建物一坪只要10.5萬元

2017-11-02 12:28

［記者魏瑾筠／桃園報導］法務部行政執行署桃園分署將在11月7日下午3點於桃園區中正路1195號舉行「123聯合拍賣日」，此次拍賣物件最受矚目的是距離南崁交流道僅5分鐘車程，且鄰近好事多桃園南崁店及台茂等購物中心的「中正國際大樓」3樓之6建物，此物件經過2次減價，換算每坪約只要10萬5千元，是打破市價行情的破盤大拍賣。

桃園分署表示，位在蘆竹區南崁路二段66號「中正國際大樓」3樓之6的法拍建物，占地192坪並附有雙車位，一樓有台中商業銀行、萊爾富便利商店、診所進駐，已從一拍的總價3153萬元，降到2019萬元，而這個月法拍的不動產共有78件，拍賣土地及建物位於桃園市各地區，除了有市區各式各樣大小不一的超值房地外，也有位於復興區的原住民保留地。

除了不動產拍賣外，當天的動產法拍還包括液晶電視、洗衣機、烘衣機、電風扇等生活家電及廚房用品。

另外，現場還有欠繳稅款麵包業者提供17類共255份各式麵包餐點變賣，桃園分署邀請民眾可到現場選購撿便宜、品嚐美味麵包點心；詳細訊息可至「桃園分署」官網及臉書粉絲專頁查詢。（網址：https://sites.google.com/site/tyymoj/home）