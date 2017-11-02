大山崩無「路」可走 小半天農友向中央告狀

南投縣鹿谷鄉「黑土窟」產業道路，因大山崩造成交通中斷，迄今未搶通，農友叫苦連天。（記者謝介裕攝）

2017-11-02 12:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉小半天「黑土窟」產業道路，在6月梅雨、7月午後雷陣雨肆虐下，出現前所未見的大山崩，造成交通中斷迄今已3個多月，仍未見公所有搶修的跡象，引發民怨並向中央陳情，行政院中部辦公室副執行長湯火聖會同相關單位會勘後，允諾在符合水土保持要件下全力協助。

「黑土窟」產業道路是小半天茶區對外的要道，今年6月梅雨來襲，便造成邊坡落石不斷滑落，使得原已脆弱的地層變得更加不穩，以致7月的午後雷陣雨，造成長約100公尺、寬約20公尺的坡壁崩塌，滾滾而下的泥漿、土石，不但使得部分農作物被連根拔起，甚至將路面吞噬，造成交通中斷，使得農友無「路」可進出，嚴重影響作物耕種及運輸，苦不堪言﹗

鹿谷公所工務課長簡士惇說，「黑土窟」產業道路崩塌區是順向坡，路已被埋沒，土石清開上面又會滑下來，唯一方法就是不開挖，拉長前後的坡度，利用崩塌下的土石舖路，惟因土石目前鬆軟含水仍不宜施作，絕非罔顧民意。

簡士惇進一步表示，該道路若要進行搶修、復建，就必須連同治山防洪一併處理，初估經費至少1000萬元以上，至於如何遏止坡壁上方土石繼續滑落、地質鬆軟等工程技術問題，均超過公所能負荷的能力範圍，也十分感謝中央順應民意伸手奧援。