颱風假怎麼放？ 立委促氣象局提供放假建議表

2017-11-02 12:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通委員會今安排中央氣象局明年度預算審查，有立委指出，雖然「天然災害停止上班及上課作業辦法」提供天災放假標準，但放不放假仍有爭議，縣市首長「放的好就是神，放不好就是幹話王」，颱風假決策應回歸專業，交給氣象局做決定、協助地方做判斷，或提供全國放假建議表，否則縣市首長只能碰運氣。

每逢7、8月颱風季，是否放颱風假就成為縣市首長最傷腦筋的議題，立委陳歐珀今天在交通委員會問交通部長賀陳旦和氣象局代理局長葉天降，知不知道行政院長賴清德「賴神」的封號怎麼來的？

賀陳旦回答，因為賴清德任台南市長時，可以說是準確掌握天氣動態。

陳歐珀表示，2012年天秤颱風襲台時，當時各縣市都宣布放颱風假，唯獨台南市宣布不放，結果當天台南市果然無風無雨，讓「賴神」封號不脛而走。陳歐珀說，賴清德今年在泰利颱風來襲時曾說，氣象局是地方因應颱風時的唯一依據，但新北市長朱立倫卻說氣象局提供的資料是重要參考但不是唯一，問葉天降比較支持哪一方的說法。

葉天降表示，氣象局提供風雨預測供地方參考，但縣市首長仍可依當地情形做決策；氣象局預報中心主任呂國臣也表示，氣象局是提供地方法定依據，非唯一依據。

陳歐珀表示，他認為放假決策權由縣市首長決定很冒險，應該要回歸專業，建議交通部要討論清楚，如果連氣象局都無法做決定，甚至協助地方，這樣縣市首長放假就得碰運氣，賴神也只是運氣好。

立委林俊憲也表示，如果鄰近縣市都宣布放假，縣市首長也會有壓力，既然主要根據資料來自氣象局，放不放假為什麼不由氣象局決定，建議氣象局未來應提供全國放假建議表，承擔颱風假責任。

交通部長賀陳旦則表示，氣象局身為法定預測機構，對預報有其準確度和要求，颱風假目的是為避災、救災，事前可利用氣象局資料判斷，但事後是否要避免災後二次傷害，地方判斷仍有其必要性。