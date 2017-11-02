北市「類捷運」幹線公車 8橫8縱明年上半年到位

台北市規劃在市區提供8橫8縱，共16條幹線公車。（圖由台北市公共運輸處提供）

2017-11-02 11:45

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市今年7月推出「類捷運」系統德幹線公車，將原有公車路線整合後，已讓仁愛、民生、內湖、敦化、松江新生等5線幹線公車，上路近5個月後，交通局上午公布實施成果，指今年7、8、9月，公車運量罕見不降反升，與去年同期相比增加230多萬搭乘人次，總運量提升2％，預計明年上半年前，將讓北市共16條幹線公車路網全部上路，組成8橫8縱的完整幹線公車路網。

台北市公共運輸處表示，幹線公車相較一般公車，是以加密班次方式，達到類捷運系統，在平日尖峰時段班距縮短為4到6分鐘、離峰時段也要保持5到10分鐘有一班車，且搭乘幹線公車，再轉乘幹線公車、一般公車或捷運，都可享有雙向轉乘的半價優惠。

而第一階段幹線公車先在今年7月5日上路後，先有南北向的敦化、松江新生兩路線，以及東西向的民生、仁愛、內湖3路線，明年上半年前，則將讓第二階段11條路線也一併上路。

第二階段11條幹線公車，分別為忠孝（西起台北車站，東至捷運昆陽站）、信義（西起中山南路，東至松山路）、和平（西起重慶南路，東至捷運麟光站）、南京（西起重慶北路，東至捷運南京三民站）、民權（西起重慶北路，東至民權大橋）、中山（北起天母圓環，南至忠孝西路）、羅斯福（北起愛國西路，南至捷運萬隆站）、基隆（北起忠孝東路，南至羅斯福路）、重慶（北起中正路，南至忠孝西路）、復興（北起民族東路，南至和平東路）及承德（北起劍潭路，南至市民大道）。

公運處說明，第二階段11條幹線公車已於10月26日公告徵求公車業者闢駛營運幹線公車，但不同於第一階段是調整原有路線（例如原263改為仁愛幹線），新路線可由公車業者評估，要調整原有路線或新闢路線都可以。