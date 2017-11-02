英聽測驗台中試場出包 1935人獲加分

2017-11-02 11:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕107學年度高中英語聽力測驗第1次考試在上月21日實施，不料在台中有2分區學校的廣播系統出包，導致第8題無法完整播放，大考中心決議，扣除當下補救者，共有1935人受影響，其成績將加1題分，但強調因成績採等級分布，不會影響其他區考生權益。

大考中心副主任黃璀娟表示，這次英聽中，共有870多件考生被通報違規，其中最大宗是考生未攜帶有效證件，占9成多，分析原因，是這次英聽首次採取「不看准考證」措施，不料考生不熟悉規定而違規，再次呼籲考生，未來任何大考，一定要攜帶有照片的證件才能應試，且學生證不算數，否則將面臨扣減一題分等嚴重處分。

另，這次英聽在台中竟有2分區學校因校園的廣播設備因素，導致其中第8題無法完整播放，雖有某間試場緊急以手提音響處理，但仍造成共約1935人受影響，大考中心主任劉孟奇說，細究原因是廣播系統與CD音源檔案衝突，因此經考試委員會討論決議，1935人的第8題以加分計算，且該2分區的考生參加12月的第2次英聽測驗，都不收報名費。

另有家長考生擔心，1935人加分會影響其他人權益，劉孟奇強調，英聽成績採A、B、C、F共4等級，不是1題1分加總，這次相關的等級切截計算已排除受影響考生，故不會牽連其他人權益。

劉孟奇說，過去在中山大學服務，曾經面臨到老鼠跑到變電箱內造成停電，在大型考試開始前10分鐘才修好，因此對於大考的突發狀況心有餘悸，全校停電是需設想的最糟狀況，未來針對英聽，將會提供額外的MP3救援包，避免CD出狀況，甚至準備吃電池的音箱、撥放器等，做好備援讓考試能順利進行。