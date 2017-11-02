展望會陪伴14年 她翻轉命運圓英文夢

2017-11-02 10:47

［記者王秀亭／台東報導］由外公、外婆扶養長大的25歲女青年呂郁霜，從小就喜歡英文，卻因家庭經濟狀況，外公期望選讀有公費的護理系，最終在台灣世界展望會助學金的協助下，如願就讀文藻外語大學，如今有穩定工作的郁霜說，展望會14年的陪伴，讓她勇於追求夢想。

「記憶裡，外公外婆盡所能地供姊妹倆讀書。」長期接受展望會協助的呂郁霜，兒時經歷父母離婚、父親離世，外公、外婆扛起照顧姊妹之責，國小4年級起就受到台灣世界展望會的協助。

呂郁霜回憶，外公常提醒她和姊姊，「讀書是所有事情成功的基本，不努力念書會很難跟上別人。」且帶著姊妹倆一字一句地念，慢慢地讀，希望讀好的學校，翻轉辛苦的日子。

受限於家庭經濟狀況，選讀五專學校時，外公帶著呂郁霜到每一所護校面試，爭取公費就讀，呂郁霜的姊姊看見她並不開心，建議郁霜照著自己的心意，雖然外公難以理解何不選公費學校，而選擇文藻外語。

呂郁霜說，從小就喜歡英文，在家人為學費擔憂之際，展望會的助學金減輕了經濟壓力，求學過程中不僅學會獨立，靠著努力考取好成績領獎學金，及課餘打工、姊姊幫忙下，完成學業。

看著外公、外婆年紀漸長，呂郁霜大學畢業後選擇回到家鄉台東，進入台東縣政府社會處勞工科服務，協助有需要的外籍移工或雇主，就像當初社工老師陪伴支持每個經濟弱勢家庭學生一樣。