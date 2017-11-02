台鐵辦冬季美食節 4車站37店家推暖冬優惠

台鐵辦冬季美食節，4車站37店家推暖冬美食優惠（記者鄭瑋奇攝）

2017-11-02 10:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵慶130週年，特別聯合所有台鐵合作廠商，於11月10日至26日以暖冬美食尋飽趣為主題，推出冬季美食節；並有37家推出優惠美食，只要以150元、250元、350元的優惠價格，可享159元至517元的餐點。

台鐵局表示，以前只專注運輸本業，但近年拓展軌道經濟商業行為，提供旅客多元服務；讓車站不只是搭車集合地，更是美食、休閒生活所在。

這次冬季美食節活動，台鐵聯合所有與台鐵合作廠商，包含Global Mall、CITY LINK、微風台北車站、台北六福萬怡酒店及台北松山意舍酒店等業者，將在南港、台北、松山、板橋及新左營車站商場及飯店，共同舉辦冬季美食節。

另外，11月10日起，還將陸續在台北車站、南港、板橋及新左營站大廳舉行「耶誕樹點燈」公益活動，12月份於台北車站舉辦「耶誕金曲派對」、南港車站推出「恐龍玩樂展」，為白色耶誕佳節增添熱鬧氣氛。

冬季美食節期間，還可兌換火車造型礦泉水，只要於微風台北車站累積消費滿千元、或在冬季美食節指定餐廳消費；潤泰CITY LINK會員於南港店與松山店，消費不限金額；環球購物中心南港、板橋、新左營申辦imail悠遊卡，都可免費兌換。

冬季美食節各站最優惠美食，分別是微風台北車站富士鐵板燒，可以350元價格，享原價470元的套餐；環球南港店撼堡能以150元價格，享210元豬五花套餐、凱琳鐵板燒以350元價格，享原價410元蔥爆雞丁+香煎鯖魚套餐；環球板橋店Yummy Pancake元氣蔘雞鍋只要350元，享80元折扣；潤泰CITY LINK南港店麵家三士的魚介豚骨沾麵+日式叉燒飯與飲料只要250元，享95元優惠；潤泰CITY LINK松山店燒丼，可以350元優惠價格，享原價425元的鬼椒雞腿丼套餐；台北六福萬怡酒店推大廳酒吧下午茶雙人餐，每人只要350元優惠；台北松山意舍酒店則主打的Que原木燒烤餐廳的燒肉飯，原價517元，美食節期間只要350元。