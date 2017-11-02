銀髮族出門怕爬坡 屏科大研發電動車亮相

銀髮族出門踏青欣賞美景，最怕遇到綿延的陡坡，屏東科大車輛系教授陳勇全設計研發「高坡度高安全性智慧型福祉電動車」，讓車子行駛高坡度道路一點也不費力，車身更加入懸吊避震效果，坐起來就像轎車一樣舒服。（屏東科技大學提供）

2017-11-02 10:17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕銀髮族出門踏青欣賞美景，最怕遇到綿延的陡坡，對輪椅族來說更是一大挑戰，國立屏東科技大學車輛工程系教授陳勇全，研發設計了「高坡度高安全性智慧型福祉電動車」，這款電動車行駛高坡度道路一點也不費力，車身更加入懸吊避震效果，坐起來就像轎車一樣舒服，輪椅還能設定在副駕駛座，讓搭乘者也能享受駕馭感。

爬坡有夠力 阿公阿嬤出門免驚

陳勇全說，近幾年遊園區、動物園及高山寺廟大量使用觀光休閒電動車，搭載乘客行駛平坦道路不成問題，時速甚至可達80公里，不過遇到爬坡就上不去，研究團隊2年前成功改良觀光型電動車馬達動力系統，採用新發明高強度鋼及最佳化設計，減輕20％車體重量。

陳勇全表示，為了讓更多銀髮族到風景遊憩區搭乘接駁車能更舒適，團隊進一步開發智慧醫療福祉車，車中具有智能輔助轉向及電磁煞車系統，同時配備電動輔助轉向系統讓駕駛操控性好，真空輔助煞車系統則讓煞車較省力，並加裝電磁煞車動能回收系統，可提供下坡電磁煞車力及能量回收，達成節能效果。

屏科大表示，台灣人口快速高齡化，近年產官學研單位紛紛投入相關領域研究，希望讓銀髮族也能擁有優質的生活品質，屏科大區域產學合作中心，邀集8所夥伴學校的14位教師，參加「2017亞洲樂齡智慧生活展」，今起至週日在高雄展覽館南館展出10件研發成果。

多款發明 開創照護新藍海

10件研發作品包括屏科大的電動車、中華醫事科技大學的「離床與徘徊偵測器」及「近視控制暨預防老花視力訓練儀」、吳鳳科技大學「隱藏式尿袋褲」、和春技術學院「手部肌力訓練系統與雲端照護社群管理系統整合平台」、國立屏東大學「仿生健身手套」、崑山科技大學「多功能腿部肌力復健機」、美和科技大學「以影像分析為基礎之皮膚外觀檢測裝置」、高苑科技大學「使用在臨床步態分析的測力跑步機」與「護理行動車智慧VoIP判斷通訊系統」。

屏科大區產中心主任巫昌陽表示，這次的研發成果包羅萬象，其中像是中華醫事科大副教授黃義良研發了世界首創的「多點離床與徘徊偵測藍芽系統」，以藍芽感測器傳送到智慧型手持裝置，經APP監測受照護者的離床與徘徊狀況，搭配GCM雲端免費推播功能，方便照護者使用，該產品已成功申請專利，並與廠商規劃量產，未來將能開創照護市場的新藍海。