人格只值一碗當歸鴨？ 奧客用衛生紙「加料」拗退費

2017-11-02 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕到處都有奧客！日前一名業者在臉書《爆料公社》PO文爆料，指出有客人在他開的當歸鴨店購買了2碗當歸鴨，沒多久卻拿回店裡要求退費，稱說其中一碗喝到剩一半的湯裡面有衛生紙，業者無暇與對方爭論只好退費，但事後撈出的衛生紙，卻與店內用的衛生紙明顯不同。

業者表示，當天有一組客人外帶兩碗當歸鴨，其中一碗喝到只剩半碗後，卻全部拿回來退費，說湯裡面有東西害她都沒有胃口了。結果業者打開一看居然發現衛生紙，但因為店內衛生紙都放在店裡桌上，攤頭也沒放衛生紙，因此業者明確跟客人說不可能會發生這種事，但業者因為忙著做生意而無暇與客人爭執，只好全額退費，客人拿完退款後就急忙離開。

事後，業者拿店內的衛生紙浸湯來比對湯裡的衛生紙，赫然發現客人的衛生紙尺寸大很多，明顯和店裡使用的不同，讓業者氣的痛批「妳想破壞店家商譽，麻煩一下，記得拿店家裡面的衛生紙，不要拿自己的」。

許多網友看完後都認為這名客人太誇張，留言批評「人格只有值一碗當歸鴨的價錢」、「太扯了，這種尺寸放在碗裏會看不到？還喝了快半碗」、「不要臉天下無敵」、「台灣的奧客已經是天下無恥了！核彈也無法傷牠」、「拜託你一定要告她 不然她會去別家店如法泡製」。