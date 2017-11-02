醫病》老翁末期心衰竭！換心手術獲新生

2017-11-02 09:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕63歲的楊先生7月突然感覺呼吸困難、全身無力，到台北慈濟醫院急診檢查發現肺炎，住院後因喘得厲害轉進加護病房，心電圖異常，經診斷為急性心肌梗塞，數度心律不整、休克、插管急救，並使用葉克膜，由於心衰竭休克嚴重，心臟血管外科主任諶大中醫師判定為末期心衰竭必須換心，裝置左心室輔助器，等待兩個月終於幸運等到適合的心臟，順利完成移植手術，日前已康復出院。

諶大中說，隨著國人飲食習慣和生活習慣的改變，心臟衰竭的發生率越來越高，主要原因一為「原發性心肌症」，心肌產生病變，失去收縮功能，心臟休克而致命；二為「缺血性心臟病」，冠狀動脈堵塞、硬化，引發心肌梗塞。而輕微的心臟衰竭可透過藥物、調整生活型態來治療；嚴重的病人則必須接受外科手術，例如冠狀動脈繞道手術、心臟瓣膜手術、左心室減容手術，得以暫時延長生命與改善生活品質。至於末期心衰竭，藥物治療和傳統手術都無效時，心臟移植是唯一的方法。

諶大中說，心臟移植的手術成功率約90%，並與病人的年齡、病情有關；但台灣器官捐贈人數和等待人數相差甚遠，楊先生住院兩個月等待換心的期間一度絕望，想移除左心室輔助器、放棄等待，經過醫療團隊勸說，所幸後來順利等到心臟。

根據器官移植登錄中心統計，台灣等待器官移植病患有9358人，其中等待腎臟的有7209人、肝臟1221人、眼角膜642人、心臟234人、胰臟125人、肺臟32人以及腸7人，今年度接受大愛器官和組織移植者共有755人，但大愛器官捐贈總人數只有273人。

因此諶大中呼籲民眾珍惜生命，避免菸、毒、酒對身體的危害，若真的面臨生命結束的那一天，捐出器官可以讓愛在另一個人身上延續，讓需要器官移植的人重獲新生。