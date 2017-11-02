秋老虎短暫發威 吳德榮：明凌晨迎下波東北風

吳德榮指出，今白天全台多數地區仍維持秋老虎的天氣型態，明凌晨將有新一波東北風南下。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-02 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕昨（1日）全台天氣好轉，台北高溫升至27.9度、高雄29.7度，各地紫外線指數均來到高量至過量級，為秋老虎天氣型態，氣象專家吳德榮表示，今各地雲量略增，高溫仍維持在28至30度，明凌晨將有新1波東北風抵達，各地皆轉涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，根據歐洲中期預報中心（ECMWF）模式最新模擬顯示，今北海岸仍有局部雨，各地雲量略增，也帶來零星飄雨的機率，不過全台天氣型態大致上仍偏暖，最高溫可達28至30度，下午中層雲系增厚，中南部山區及東半部零星飄雨的現象，會更趨明顯。

吳德榮接著表示，明（3日）凌晨前後東北風抵達，北東部轉有局部雨，北部山區及東北部有較大雨勢，而中南部因中層雲系移入，亦有局部短暫雨的機率。他特別指出，這波東北風將使北台灣氣溫遽降，提醒怕冷的民眾務必備妥防寒衣物。

吳德榮說，下週1、2（6、7日）天氣大幅回暖，下週3起又有另1波微弱東北風南下，將帶來「東濕西乾」的天氣型態，北台灣也可能受東側水氣影響而導致迎風面有局部降雨的機率。

至於許多民眾關心的第23號颱風「丹瑞」已於上午9時正式形成，屬「11月颱」。根據日本氣象廳最新資料，其中心位置位於北緯12.6度、東經117.5度處，現正以15公里的時速向西前進，由於丹瑞颱風緯度偏低，路徑亦不會侵襲台灣，氣象專家彭啟明預測其不會對台造成太大影響，呼籲民眾無須擔心。