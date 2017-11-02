容易感冒天氣來臨 彭啟明：23號颱風丹瑞今恐生成

今（2日）清晨各地溫度都有20到22度，大約比昨天（1日）多了1至2度，今天白天溫度將是有點悶熱的一天。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-11-02 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕今（2日）清晨各地溫度都有20到22度，大約比昨天（1日）多了1至2度，今天白天溫度將是有點悶熱的一天，中午高溫值並不高，北部約28至29度，中南部29至31度。氣象專家彭啟明表示，今天回溫明顯，週五（3日）東北風南下，預計氣溫將下降，週末降至17至22度。

彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」上指出，今天東北部及東半部吹東風，偶有局部短暫陣雨，週五開始，逐漸有東北風南下，加上南方低壓擾動發展延伸上來的水氣，預期週五下半天，台灣附近的水氣會稍微增多一些，局部陣雨的型態會更明顯，溫度也會下滑，白天高溫會稍降，而東北風逐漸接近，週末開始會感覺。

彭啟明說，週六（4日）日東北部及東半部溫度再度會下滑，會再度回到前幾天涼涼冷冷的17至22度之間，和今天的落差頗大，且下週一、二（6、7日）又將回溫，是屬於很容易生病感冒的天氣。

彭啟明預估，菲律賓西南邊、南海上的熱帶性低氣壓，今天有機會發展成為今年第23號颱風丹瑞，這颱風將持續往越南部前進，對東亞影響不大，不過仍是有帶來些水氣。