11/02 各報重點新聞一覽

2017-11-02 06:11

自由時報

馬涉獵雷艦案？ 政院今公布調查結果

承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題及涉詐貸案，行政院為此成立專案調查小組，據透露，行政院副院長施俊吉召集的調查小組昨召開最後一次會議，施俊吉今天將召開記者會公布行政調查報告，認定國防部與一銀分別在招標過程及聯貸案授信過程有缺失。政院將撤換一銀董事長蔡慶年，並由政務委員許璋瑤接任一銀董座。

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「孤狼」開貨車沿路衝撞 紐約恐攻 8死11傷

美國紐約市十月卅一日發生自二○○一年「九一一」事件以來，死傷最為慘重的恐怖攻擊，地點離九一一恐攻現場紐約世貿中心遺址改建的九一一國家紀念博物館僅相隔幾個街區。當地時間下午三時許，廿九歲男性、烏茲別克移民賽波夫（Sayfullo Saipov）發動攻擊，利用租來的貨車衝撞自行車道上的騎士與路人，造成八死、十一傷。

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真有「火雲掌」 他擁厚手掌不怕火燒

武俠小說裡有一門號稱可以煮鐵熔金的「火雲掌」功夫，武人雙掌不怕火也不怕燙，相信嗎？真實生活中真有這樣的人，住在新北市的四十五歲水電師傅李維忠，就擁有這個絕活！

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蘋果日報

IS孤狼 沿路狠輾 紐約恐攻8死

紐約再遭恐攻！美國紐約曼哈頓前天下午發生911以來最嚴重恐怖攻擊，一名男子駕駛租來的卡車，開上河濱自行車道，以逾100公里時速衝撞、輾壓騎士及慢跑民眾，造成8死11傷。嫌犯棄車後高喊「真主至大」，後遭警方槍傷送醫，當局認定是孤狼式恐攻，應是受激進組織「伊斯蘭國」啟發。事發後，美國總統川普痛罵嫌犯「病態且瘋狂」。

大巨蛋案 消失的30億 柯：重談追討

遠雄企業團董事長趙藤雄因涉大巨蛋等四大弊案前天遭起訴，並以5.5億元交保，檢調認定北市財政局前局長李述德當年議約大巨蛋時涉圖利開發商遠雄，導致北市府損失權利金逾30億元，台北市長柯文哲昨表態，作為一個負責任的政府，不會順從民粹搞解約，將朝與遠雄重新議約為目標，權利金要重啟談判。

聯合報

驚人！查獲三百萬顆一粒眠 台灣已淪製毒王國

行政院長賴清德日前在毒品防制會報中指示反毒是政府重要工作，並要求相關單位正視許多毒品是在台灣製造的現實。據了解，檢警調已鎖定特定大型製毒地下工廠進行大掃蕩。

紐約孤狼式恐攻8死 包含5遊客

美國紐約市遭遇自二○○一年「九一一」恐攻以來死傷最慘烈的恐怖攻擊。十月卅一日下午，效忠「伊斯蘭國（ＩＳ）」的烏茲別克裔男子塞波夫開貨卡輾進曼哈坦世貿中心紀念碑附近的自行車道，造成八死十一傷。

中國時報

開羅宣言有效力 教科書沒錯

民進黨籍台南市議員李文正、前中興大學企管系副教授沈建德長期質疑國高中歷史課本誤用《開羅宣言》，「替中國提供一中原則的法律基礎及犯台口實」，要求更正「不實內容」。教育部強調，曾在民國86年及今年2月行文請外交部解釋，外交部均表示「開羅宣言有法律效力」。

柯向遠雄討公道 追權利金

遠雄集團前董事長趙藤雄交保獲釋，針對大巨蛋如何踏出下一步的疑慮，台北市長柯文哲昨日發表4點聲明，並指示法務局研議修改大巨蛋「零權利金」合約，也要求都發局發文內政部追究台建中心前執行長許銘文涉弊疑點，以維護市民權益，向遠雄討公道。