稀有過境候鳥「桑鳲」 首度現蹤高雄

2017-11-01 23:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕稀有冬季過境候鳥桑鳲（音同施）近來首度現蹤高雄，吸引大批鳥友齊聚，拍攝珍貴紀錄，市府農業局研判是嬌客迷航造訪，衛武營公園腹地大、樹木多，成為牠們儲備體力的最佳棲息地。

農業局說，桑鳲是一種小型候鳥，最明顯特徵是黃色大喙，雌、雄鳥同色，頭前半部是黑色、背部則呈現灰色，翼羽、尾羽有藍色光澤，愛吃果實、嫩枝，偶而也吃昆蟲，普遍分布在俄國西伯利亞、中國河北及北京。

桑鳲冬天會追尋陽光與熱，初秋南遷至浙江、福建、廣東、廣西等區域避寒度冬，常成對或是成群出現，過去曾經來到台灣，一度出沒新北市金山等地，近來天氣變冷，首度造訪高雄。

衛武營公園出現嬌客 鳥友扛大砲猛拍

農業局說，桑鳲在台灣屬於稀有冬季過境鳥，族群棲息地主要位於遙遠的東北亞，選擇高雄衛武營公園短暫停留，應是迷途為了覓食、休息，園區腹地廣大、樹木種類多，滿足牠們儲備長遠飛行的體力。

農業局說，桑鳲喜好平地森林園區、樹林成群的環境，愛於樹冠層活動，可取食果實、嫩葉，更有利躲避敵人，是公園綠樹成蔭的指標，但因生性害羞，遇人接近或聽聞聲響，會馬上飛離躲避，不易觀察拍攝。

植生科長葉坤松說，桑鳲現蹤高雄的公園，凸顯市府生態保育及維護生物多樣性良好，呼籲民眾賞鳥應保持適當的安全距離，切勿播放鳥音引誘或追趕，也不能為了方便觀察或攝影，隨意攀折花木、破壞野鳥棲地，造成生態環境危害。