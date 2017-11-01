公司規定「沒打卡視為沒上班」 網諷：下班沒打卡算加班

2017-11-01 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕上下班有時沒打到卡，並不是什麼稀奇的事。不過在《mobile01》有一名網友表示，公司規定沒打卡「視為」沒上班，嗆沒打卡但提出證據證明當天有上班的員工，「去查看看，視為兩個字的意思？」該文遭到網友嘲諷，「下班不打卡視為未下班，要算加班費！」

發文網友表示，公司規定「一定要打卡，不然就視為沒上班」，但有員工會拿監視器畫面或會議紀錄來證明當天有上班，發文網友怒嗆，「要不要去查一下，視為兩個字如何解釋？視為，就是代表不容許你舉證推翻」，表示「沒打卡就是你沒上班」，「拿再多你有上班的證據都是沒用」。

根據「勞動基準法施行細則」第21條，「簽到簿、出勤卡、刷卡機、門禁卡、生物特徵辨識系統、電腦出勤紀錄系統或其他可資覈實記載出勤時間工具」都可以用以載明出勤紀錄，不僅限於打卡機。臉書「勞動台北」也指出，「勞基法第30條第5項前段規定，雇主應置備勞工出勤紀錄，因此出勤紀錄是法律課予雇主的義務，不應該將責任轉嫁到勞工身上，不得因此扣薪，若雇主片面扣薪可能會涉及違反薪資未全額給付。」

網友提醒發文網友，「制度是死的，但人是活的，做人事相關工作應熟讀勞基法規，而非公司規定，因為規定若違法便是無效」，並表示「只要有勞動紀錄可佐證，就不能以曠職論」。

還有網友揶揄「樓主的公司好棒，有打卡就是有上班，打完睡覺去」，有網友勸「身為資方不要為了那點小事計較，不就是忘刷而已嘛！又不是真的沒來上班」。