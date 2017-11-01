竹縣東方美人茶比賽新制 改繳裸茶

新竹縣政府為讓東方美人茶（膨風茶）優良茶的評鑑制度更加公開透明，決定打破茶賽30多年的繳茶方式，在12月7日登場的冬茶賽首度改繳裸茶，以保障消費者的權益。（記者廖雪茹攝）

2017-11-01 22:47

［記者廖雪茹／新竹報導］本報在9月獨家披露，今年的新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶夏茶比賽，發生一起頭等獎茶樣疑雲，農政單位經過開會討論，決定打破茶賽30多年的繳茶方式，在12月7日登場的冬茶賽，首度改繳裸茶（未經包裝的成品茶），希望讓評鑑制度更加公開透明，也更保障消費者的權益。

縣府農業處長邱世昌表示，因為是首度繳交裸茶，參賽茶農用密封袋繳交裸茶後，由承辦農會公開秤重，確認重量符合規定，將茶葉攤在笳笠上，確保均勻取樣，再用統一的比賽茶袋裝盛，封籤貼標入庫；整個過程除了全程錄影，農業處、農糧署和茶業改良場等，都將適時派人現場監看。

承辦今年冬茶賽的北埔鄉農會總幹事莊烘岡表示，因應改繳裸茶，一點繳交11台斤6兩，其中4兩是比賽茶樣，兩農會各認購半台斤，10台斤以4兩裝一罐，總計40罐，剩下的2兩是備用茶樣；賽後，汰淘點直接退回裸茶，得獎點則由農會僱工統一包裝。

莊烘岡說，冬茶賽預定12月7日到9日舉辦，11月27日到12月1日繳茶，因增加包裝人力，一點報名費從去年1200元調漲為1500元；賽後10天，統一領回得獎茶罐。

全國矚目的新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽，每年舉辦夏茶和冬茶兩次評鑑，由北埔和峨眉兩鄉農會輪流承辦。今年的夏茶比賽在7月落幕後，一名陳姓男子品茗頭等獎茶，卻意外發現茶樣粗糙、口感無此水準，氣得向農會反映，同時向新竹縣調查站檢舉。農政單位商討後，研判可能有茶樣不均勻的情形。

農政單位表示，東方美人茶（膨風茶）的茶葉採自一心二葉，成茶為條索狀，精緻而脆弱，因此過去茶賽都由參賽茶農自行裝罐後繳茶，再抽樣評鑑。不過，全國高山茶、球型茶等比賽，幾乎都採繳裸茶方式，也是公認較公開透明的制度，為了保障消費者權益，決定改革茶賽制度。