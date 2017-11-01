破紀錄！石門水庫滿庫水位維持了15天

石門水庫滿庫水位維持了15天。（記者李容萍攝）

2017-11-01 21:44

〔記者李容萍／桃園報導〕今年入夏以來颱風甚少，石門水庫水位在9月底降至234.72公尺，經濟部水利署10月1日將石門水庫供水區燈號由「水情正常」藍燈轉為「水情稍緊」綠燈，10月中旬因卡努颱風與東北季風共伴效應影響帶來豐沛雨量，石門水庫於10月17日衝上245公尺的滿庫水位，因上游持續進水，迄今凌晨水位才向下微降，總計15天都維持在滿庫水位，打破建庫以來的歷史紀錄。

截至今晚7時，石門水庫水位244.85公尺，蓄水量2億4萬噸，蓄水率99.36％，雖僅距離滿庫下降15公分，水利署仍不敢大意，因為從11月至明年4月進入枯水期，石門水庫將盡量蓄水、珍惜每一滴珍貴水資源，除非水位撐不住才會排洪放水，後續由台北市自來水處以最大支援水量供應板新地區用水，農業用水也會持續加強灌溉管理，以節省水源。

水庫蓄水滿滿，石門水庫沿線風景更秀麗，民眾可先從台7線一路連接環湖公路至阿姆坪，搭乘遊艇，欣賞迷人的山光水色；或一路暢玩園區的大壩、梅園、嵩台、溪洲公園、槭林公園、楓林步道等必遊景點，目前是台灣欒樹盛開的季節，等進入12月，還可於高線公路、槭樹公園、楓林步道等地漫步賞楓，享受假期休憩時光。