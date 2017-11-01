台泥「燒輪胎取代燒煤」喊卡 環署：廢胎不會無處去

2017-11-01 21:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕廢輪胎無處去，長久以來找不到無解方，環保署推動以「燒輪胎取代燒煤」，台泥花蓮和平廠的試辦計畫近日卻喊暫停，因為地方居民反對。環保署對此表示，燃燒後戴奧辛都遠低於標準值，而目前國內也有其他廠商在燃燒，也不會有堆積無處去的問題。

環保署委託台泥花蓮和平廠燒輪胎的計畫，從今年5月就開始，一直到10月後喊停，起因於燒輪胎產生黑煙，居民擔心是有毒物質，群起抗議。

環保署回收基管會副執秘吳孟兒解釋，居民反彈是因為擔心是戴奧辛，不過，在實際燒輪胎時有測量過，戴奧辛數值是每立方公尺0.162奈克，與標準值1奈克仍有段距離，且也跟原來燒煤的數值差不多。目前只是沒有先行溝通，後續溝通後才可能再執行。

吳孟兒提到，世界許多先進國家都認為，以廢輪胎作為替代燃料是可行趨勢，由於水泥窯高溫燃燒特性，可以將廢輪胎分解，不會在大氣中產生黑煙。不過，既然居民反對，所以決定先停止。

至於停燒是否會產生廢輪胎堆積問題，吳孟兒則說，目前國內仍有台中1家、桃園1家紙廠及台南1家汽電共生廠商，共4家以燒輪胎作為輔助燃料，每個月大概可以處理到8600噸，加上之前的屯積的量都已經幾乎消化完，所以，不會發生廢輪胎無處去的問題。