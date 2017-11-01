五甲關帝廟今年建廟百年 擴大濟助51校、近5千名清寒學生

五甲關帝廟今年建廟滿百年。（記者陳文嬋攝）

2017-11-01 22:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市五甲關帝廟今年建廟滿百年，將擴大發放百萬物資，幫助51校、近5千名清寒學生，今起舉辦祈福大法會，預計本月11日發放，號召大家共襄盛舉。

鳳山區五甲關帝廟是全台唯一神明降臨，透過筆生以桃筆寫成籤詩，每年農曆正月初9開出國運籤預測精準，如太陽花事件、澎湖空難、黑心油風暴等，均提前預警、勸人為善，還能精準預測台灣第一個女總統，令信徒嘖嘖稱奇!

廟方今年建廟滿百年，神佛指示擴大辦理，要幫助清寒學生，原本預定4千人，經訪視51所學校，清寒學生人數持續增加，目前已逼近5千人，廟方拋磚引玉，號召各界加入行善行列，幫助更多弱勢家庭，讓社會更溫暖。

廟方今起一連7天，舉辦百年祈福大法會，由廟方人員誦經念佛，為台灣人民祈福，期盼消災解厄，並準備愛心物資，包括米、麥片、油等，每份市價大約1千元，總值高達240萬元，讓弱勢家庭得以溫飽。

總務鄭大哥表示，廟方今年歡慶建廟百年，將一連3周舉辦千人活動，今由百年祈福大法會打頭陣，11、12日將發放近5千名清寒學生物資，重頭戲18、19日舉辦恭送字蹟活動，由72名學子著古服化身孔子儒生，迎聖文字蹟遶境遊行，是全台唯一三聖降臨開啟智慧之門。