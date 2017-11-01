明年高中特招南女減80人 台南區職校班級好多元

2017-11-01 21:50

［記者劉婉君／台南報導］明年台南區高中特色招生參與的學校將比今年多1校，台南女中將減少2班、80人，台南一中雖未減人數但更改同分比序方式，台南二中招收的班級從偏社會組改成偏自然組；而高職部分招生的班級數較去年增加11班，呼應108新課綱，類別更多元，也更貼近時下熱門的產業。

107學年度台南區特色招生學校包括台南一中、台南女中、家齊高中、台南二中、南科實中及南大附中等6校，其中南大附中為今年新增。專業群科則有家齊高中、長榮女中、台南高商、陽明工商、光華高中、南英商工、北門農工、台南高工及新營高工等9校。

台南女中科學人文班今年原招收280人，明年只招200人，減少的名額將回歸免試入學機制，整體招生人數不變。

台南一中數理科學教育班只考數學，同分比序將改變為先比點數，若點數相同再比會考各科標示，比數學，再比自然、國、英、社，若還是無法分出高下，將增額錄取。

台南二中因近年來學生選自然組的居多，原本的社會科學特色班改為國際資訊科技特色班。

長榮女中新增超玩美曲線、幸福魔髮師、府城古蹟美食文化導覽、茶飲文化特色班；陽明工商新設電競特色、婚顧攝影、門市服務及應用外語特色班，都是目前相當熱門的產業，校方表示，除了配合108新課綱突顯學校特色，也是為學生的未來找出路，給學生更多元的選擇。