南門轉運站民眾亂停車影響救護 通道近期劃設紅線

屏客目前在南門圓環設置臨時轉運站，卻因為民眾停車便宜行事，塞住唯一通往南門醫院的道路。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-01 21:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春舊轉運站因為廠商契約問題，屏客目前在南門圓環設置臨時轉運站，卻因為民眾停車便宜行事，塞住唯一通往南門醫院的道路，恆春警方與各單位會勘，將在周邊劃設紅線執法，呼籲民眾勿亂停車。

南門臨時站因圓環路狹小，加上民眾機車汽車任意停放，通往南門醫院的道路，經常形成就醫患者與搭車民眾車輛爭道，加上客運停放路口候客，應暢通的醫院通道經常壅塞。

南門醫院副院長黃明典指出，轉運站搬遷至南門圓環旁後，許多車輛隨意臨停外，還有搭車到外地的民眾，把車輛停在路口甚至醫院員工停車場，擔心萬一出現大量傷患救護時，延誤就醫的責任該算誰身上。

恆春警方今與恆春鎮公所、南門醫院等單位會勘，初步達成「轉彎至醫院通道劃設三十公尺紅線」決議，未來阻擋醫院通道停車民眾，將吃上違規罰單。

「圓環旁及路口轉彎處本就不可停車。」恆春警方指出，依據交通法規，該處雖未劃設紅線，本就不能停車，近日開會後就會與恆春鎮公所前往畫線，呼籲民眾依法停車、多走幾步路。

屏客現場人員表示，已經在醫院主要通道旁貼滿「救護車出入，請勿停車」告示，劃設紅線後，仍會勸導候車民眾臨停勿影響交通。