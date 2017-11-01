基隆DRTS上路！小黃原價300元、預約只要公車價

2017-11-01 21:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市也有「需求反應式公共運輸」（DRTS）！

基隆市政府向交通部公路總局爭取試辦DRTS，以瑪東里往返七堵市區為首條試辦路線，由祥發衛星聯合大車隊股份有限公司得標，10月起試營運，以瑪東里中心的盛德民宿到七堵火車站約10公里路程計算，原本300元的費用，現在只要先預約，就能花15元公車票價進出，持基隆敬老卡、愛心卡不用錢。至截稿為止，已有25人次搭乘。

公路總局去年底開始在人口密度低的郊區與非都市化地區試辦DRTS服務，完善民眾行的基本需求，以七堵瑪東地區為例，往返七堵市區的市公車703路平日僅5班次，假日3班次，民眾外出就醫、採買及通勤都相當不便，公車處統計，該路線離峰時間只有個位數乘客，處於長期虧損狀況。

市府向公路總局爭取到瑪東里往返七堵市區為基隆首條DRTS試辦路線，由祥發衛星聯合大車隊得標，10月起跑，營運時間上午8點到下午6點，只要電話預約，即可用15元的公車票價享有計程車服務，持基隆敬老卡、愛心卡還可免費。

市府交通旅遊處公共運輸科長陳建旻表示，補助金額上限為230萬元，每趟次最高補助600元，補助經費達上限時，即結束專案，希望能提升公共運輸服務品質，並增加郊區經濟發展與推展觀光。

公車處長陳新埤說，即日起至年底，703仍照班表路線發車，交旅處將視成效與民眾對DRTS的感受及適應度，將公車路線改道七堵郵局到瑪陵國小，不再繞道進入大同街。

首條「DRTS瑪東里」路線自「南七堵站」發車，沿線行經「瑪東里」、「大同街」、「自強路口」、「舊里民大會堂」、「盧厝」、「摩天嶺」、「瑪東農村社區公園」、「瑪新橋」、「大同街五十二號」、「大同街四十七號」、「陳厝」、「大同街五十九之一號」、「大同街六十三號」至折返點「大同街六十號」共15個站點，採來回繞行方式行駛。