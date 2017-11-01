明入夜鋒面到 北東部雨勢明顯 氣溫開始下降

明（2）日白天仍為溫暖舒適的天氣型態，但到晚間開始鋒面通過，東北風增強，北台灣、東部降雨會逐漸明顯，中、南部有短暫陣雨發生的機會，氣溫也會下降。（記者黃志源攝）

2017-11-01 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕明（2）日風向轉偏北風，白天天氣溫暖舒適，北部、東部高溫約29度左右，中部、南部高溫約30至31度，但日夜溫差仍較大。明日白天桃園以北、東半部有局部短暫雨發生機率，中南部山區午後也有局部短陣雨，但明晚東北風增強，北台灣、東半部雨勢明顯，中南部也有短暫陣雨的機會，氣溫會開始下降。

根據《中央氣象局》預報，降雨方面，明日白天桃園以北、東半部有局部短暫陣雨的機率，午後中南部山區也會局部短暫陣雨。到明日晚間鋒面通過，北台灣、東半部雨勢變明顯，甚至會有局部大雨；中南部雲量會增加，有機會出現短暫陣雨。

溫度方面，明日白天仍為溫暖舒適，北部、東半部高溫約29度上下，中部、南部有機會來到30、31度。但各地清晨、夜晚仍偏涼，低溫約19到22度，日夜溫差較大，請大家注意溫度變化，適時增減衣物。

此外，明日晚間開始鋒面通過，東北季風增強，氣溫會開始下降。

《天氣風險公司》表示，週五（3日）北部會再度轉為陰沉偶雨秋季型的天氣，氣溫也會逐漸下滑，最低溫約18至20度，迎風面的易降雨天氣會一直持續到週日（5日）。

《中央氣象局》預報，熱帶低氣壓方面，此熱帶低壓目前位於菲律賓西方近海，距離鵝鑾鼻南方1100公里左右，有機會發展為今年的第23號颱風。不過由於緯度偏低，且主要朝中南半島方向移動，因此對臺灣不會有直接的影響。

空氣品質方面，明日高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他良好至普通，指標污染物細懸浮微粒。

明（2）日白天仍為溫暖舒適，北部、東半部高溫約29度上下，中部、南部有機會來到30、31度。但各地清晨、夜晚仍偏涼，須注意保暖。（圖擷自中央氣象局）

目前位於菲律賓西方近海的熱帶性低氣壓，由於緯度較低，且主要朝中南半島前進，直接影響臺灣的機率不大。（圖擷自中央氣象局）

明（2）日全台紫外線多為中量級。（圖擷自中央氣象局）